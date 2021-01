Freccette, World Darts Championship 2021: Gerwyn Price campione e nuovo numero uno del mondo (Di domenica 3 gennaio 2021) Gerwyn Price è il vincitore dei World Darts Championship 2021, i Mondiali di Freccette che si sono chiusi stasera all’Alexandra Palace di Londra. Il gallese ha battuto 7-3 lo scozzese Gary Anderson, che fallisce l’assalto al terzo titolo mondiale in carriera mentre “Iceman” diventa il primo gallese di sempre a diventare campione del mondo e soprattutto diventa anche il nuovo numero uno del mondo mettendo fine dopo sette anni al regno incontrastato di Michael van Gerwen. IL MONTEPREMI DEL TORNEO IL TABELLONE COMPLETO La finale come sempre si gioca al meglio dei tredici set, ma Price parte subito con il piede giusto rimontando da 0-2 nel parziale d’apertura. Anderson ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021)è il vincitore dei, i Mondiali diche si sono chiusi stasera all’Alexandra Palace di Londra. Il gallese ha battuto 7-3 lo scozzese Gary Anderson, che fallisce l’assalto al terzo titolo mondiale in carriera mentre “Iceman” diventa il primo gallese di sempre a diventaredele soprattutto diventa anche iluno delmettendo fine dopo sette anni al regno incontrastato di Michael van Gerwen. IL MONTEPREMI DEL TORNEO IL TABELLONE COMPLETO La finale come sempre si gioca al meglio dei tredici set, maparte subito con il piede giusto rimontando da 0-2 nel parziale d’apertura. Anderson ...

