Frasi sull'amicizia: ecco le migliori di oggi 3 Gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Frasi sull'amicizia – L'amicizia è un bene prezioso. Chi trova un amico trova un tesoro. Trovare un amico significa avere la consapevolezza di non essere mai solo. E quindi nella vita trovare un amico sincero è un vero regali immenso. L'unico modo per avere un amico è esserlo.(Ralph Waldo Emerson) Alcuni vanno dai preti. Altri si rivolgono alla poesia. Io ai miei amici.(Virginia Woolf) I vecchi amici, come le vecchie spade, sono i più fidati.(John Webster) Un vero amico è quello che viene verso di te mentre tutti gli altri si allontanano.(Walter Winchell) Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti.(Lucio Anneo Seneca)

