Frasi sulla domenica | ecco le migliori di oggi 3 Gennaio

(Di domenica 3 gennaio 2021), la primadell’anno. Generalmente la primadell’anno nuovo fa un po’ da spartiacque, perché diciamo: dal primo lunedìinizio la dieta, dal primo lunedì dimangio meglio. dal primo lunedì dielimino questo o quello. Ed allora godiamoci questa, la meritiamo! A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Erri de Luca Buongiorno. Visto che èmi avvalgo della facoltà di non svegliarmi. -Penauts L’ozio è il padre di molti vizi, ma anche di molti piaceri. -Roberto Gervaso Domeniche così.: divano, copertina, netflix, io e te!...

NicolaPorro : Le frasi del conduttore contro la caccia sono il classico esempio di ecologismo d’accatto. I vari ambientalisti son… - R_o_b_y_50 : RT @LucreziaBeha: La maggior parte delle persone si sveglia al mattino con l'antipatico suono della sveglia, la mia sveglia salta sul letto… - DonDieg83214300 : RT @LucreziaBeha: La maggior parte delle persone si sveglia al mattino con l'antipatico suono della sveglia, la mia sveglia salta sul letto… - LucreziaBeha : La maggior parte delle persone si sveglia al mattino con l'antipatico suono della sveglia, la mia sveglia salta sul… - MicVabbe : Ovviamente è un mio pensiero sulla base dei continui cambi di pier, del fatto che dimentica cose, di come tende a g… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi sulla

Giornal

Tra le tante, sono passate alla storia proprio le citazioni sull'intelligenza, con cui Albert riassumeva il proprio pensiero in merito. Come dimenticare la citazione autobiografic ...“Maria Teresa Ruta ha detto una bugia”, Filippo Nardi tuona e smentisce l’aborto della ex fidanzata Veronica Graf, ecco le sue parole.