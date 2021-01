Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 3 Gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – Questa domenica di inizio anno è passata, domani è lunedì e siamo pronti a ricominciare con la routine quotidiana. Godiamoci però questo fine serata, dedichiamoci un po’ di tempo per noi e dedichiamo la buonanotte a qualcuno di speciale. Vediamo insieme qualche frase bella sulla buonanotte. Le cose belle accadono a chi crede. Cose ancora più belle a chi è paziente. Ma le cose migliori vanno a chi si non si arrende. buonanotte! buonanotte a chi crede ancora nelle favole, buonanotte a chi porta con sè una speranza, buonanotte a chi ha un’illusione. buonanotte a chi non si arrende e aspetta il domani per continuare a lottare. Rosa Ramirez La buonanotte più bella ... Leggi su giornal (Di domenica 3 gennaio 2021)– Questa domenica di inizio anno è passata, domani è lunedì e siamo pronti a ricominciare con la routine quotidiana. Godiamoci però questo fine serata, dedichiamoci un po’ di tempo per noi e dedichiamo laa qualcuno di speciale. Vediamo insieme qualche frase bella sulla. Le cose belle accadono a chi crede. Cose ancora più belle a chi è paziente. Ma le cosevanno a chi si non si arrende.a chi crede ancora nelle favole,a chi porta con sè una speranza,a chi ha un’illusione.a chi non si arrende e aspetta il domani per continuare a lottare. Rosa Ramirez Lapiù bella ...

enpaonlus : ENPA sostiene Insinna e lo ringrazia per avere espresso il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani… - EmoEmmms : RT @planisferiale: io direi anche di smetterla di chiamare sta commercialata femminismo dato che è formata di slogan e frasi fatte e rifatt… - Rocco_italiano2 : RT @BelpietroTweet: «Una decisione sofferta per cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività che avverrà a gennaio». Sono passat… - iinyoureyes : RT @planisferiale: io direi anche di smetterla di chiamare sta commercialata femminismo dato che è formata di slogan e frasi fatte e rifatt… - CorriereQ : Fonti della Lega: ‘Le frasi di Gallera non rappresentano la Lombardia’ -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi della Fonti della Lega: 'Le frasi di Gallera non rappresentano la Lombardia' - Politica Agenzia ANSA Vaccinazioni flop in Lombardia, Gallera: "Medici in ferie". E la Lega lo scarica

L'assessore ha anche definito "agghiaccianti" le Regioni che hanno fatto tanti vaccini "per dimostrare di essere brave". La Lega: "Non rappresenta il pensiero del governo lombardo" ...

La Lega scarica l'assessore Gallera: "Non rappresenta la Lombardia"

Ieri le critiche dell’opposizione sulla partenza considerata «flop», oggi l’attacco della Lega - che suona come una sfiducia - nei confronti delle parole usate dall’assessore al Welfare Giulio Gallera ...

L'assessore ha anche definito "agghiaccianti" le Regioni che hanno fatto tanti vaccini "per dimostrare di essere brave". La Lega: "Non rappresenta il pensiero del governo lombardo" ...Ieri le critiche dell’opposizione sulla partenza considerata «flop», oggi l’attacco della Lega - che suona come una sfiducia - nei confronti delle parole usate dall’assessore al Welfare Giulio Gallera ...