Francavilla Fontana (Brindisi) – Trovato morto 75enne in casa: scoperto dopo un mese (Di domenica 3 gennaio 2021) Dramma della solitudine a Francavilla Fontana. I vigili del fuoco trovano il corpo privo di vita di un 75enne. Giaceva privo di vita da settimane. Forse da trenta giorni. Ma solo oggi qualcuno si è ricordato di lui, allertato dal cattivo odore che proveniva dalla sua abitazione. Un dramma della solitudine si è consumato stamattina Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) Dramma della solitudine a. I vigili del fuoco trovano il corpo privo di vita di un. Giaceva privo di vita da settimane. Forse da trenta giorni. Ma solo oggi qualcuno si è ricordato di lui, allertato dal cattivo odore che proveniva dalla sua abitazione. Un dramma della solitudine si è consumato stamattina

