FOTO Fabio Aru con la nuova maglia della Qhubeka-Assos! Il Cavaliere brilla tra fango e neve | la gallery

(Di domenica 3 gennaio 2021)Aru ha esordito in maniera ufficiale con la-Assos, squadra per cui milita dal 1° gennaio 2021. Il Trofeo Città di Cremona, gara di ciclocross di livello nazionale, era la prima corsa a cui ildei Quattro Mori prendeva parte indossando lacasacca. Si è trattato di un buon debutto per il sardo, il quale ha concluso in sesta posizione al termine di una prova convincente e in cui è sempre rimasto sempre in top-5, prima di un leggero calo nel finale. Il 30enne ha tratto ottime indicazioni dall’evento in terra lombarda, il terzo ciclocross nel giro di una settimana ha rilanciato il vincitoreVuelta di Spagna 2015, il quale sta cercando di rigenerarsi dopo tre anni estremamente complicati e avari di risultati alla UAE ...