FOTO Camila Giorgi in lingerie: nuovo scatto bollente, social impazziti (Di domenica 3 gennaio 2021) Camila Giorgi continua a regalare grandi emozioni a tutti i suoi followers su Instagram. La tennista italiana è stata grande protagonista tra Natale e Capodanno, pubblicando una serie di FOTOgrafie in intimo che hanno scatenato l’interesse di tutti i suoi sostenitori e che sono rapidamente diventate virali. La marchigiana, visto il grande interesse riscosso nell’ultima settimana, ha deciso di postare un nuovo scatto bollente sempre in lingerie e i social network sono impazziti ancora una volta. Di seguito la FOTO di Camila Giorgi in lingerie. FOTO Camila Giorgi IN lingerie: Visualizza ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)continua a regalare grandi emozioni a tutti i suoi followers su Instagram. La tennista italiana è stata grande protagonista tra Natale e Capodanno, pubblicando una serie digrafie in intimo che hanno scatenato l’interesse di tutti i suoi sostenitori e che sono rapidamente diventate virali. La marchigiana, visto il grande interesse riscosso nell’ultima settimana, ha deciso di postare unsempre ine inetwork sonoancora una volta. Di seguito ladiinIN: Visualizza ...

