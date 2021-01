Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di. La squadra viola, che prima della sosta natalizia ha ottenuto un importante vittoria per 3-0 contro la Juventus, vuole stupire ancora nel match contro i felsinei, che attualmente si trovano con un punto di vantaggio sugli avversari odierni. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le: in attesa: in attesa SportFace.