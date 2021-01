Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna: le scelte degli allenatori (Di domenica 3 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina Bologna match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Bologna, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021. Fiorentina (3-5-2): Dagowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli. Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Dagowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli.(4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com

