Formazioni ufficiali Cagliari-Napoli | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di. I partenopei, che non trovano il successo da tre partite e in queste hanno raccolto un solo punto, si trovano al quinto posto in classifica e vogliono tornare al successo per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Alla Sardegna Arena diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le: in attesa: in attesa SportFace.