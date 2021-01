Fondi strutturali europei, nel 2020 l’Italia ha recuperato riprogrammandoli per l’emergenza Covid: raggiunti gli obiettivi di spesa (Di domenica 3 gennaio 2021) Il risultato è sotto la media Ue, ma il recupero c’è stato. E proprio nell’anno della pandemia. Nel 2020, ultimo anno del ciclo di bilancio europeo iniziato nel 2014, l’Italia è riuscita ad aumentare sensibilmente il ritmo della certificazione delle spese sostenute a valere sui Fondi strutturali. Arrivando a superare i target di spesa per tutti i 51 programmi operativi cofinanziati da Fondo europeo per lo sviluppo regionale e Fondo sociale. La spesa certificata è arrivata a 21,3 miliardi, il 42,1% delle risorse totali (pari a 50,5 miliardi), contro i 15,2 di dicembre 2019, evitando lo spettro del disimpegno automatico. Che sarebbe stato un macigno nei giorni in cui si sta mettendo a punto il Recovery plan con i programmi per spendere una quantità di risorse senza precedenti, 209 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Il risultato è sotto la media Ue, ma il recupero c’è stato. E proprio nell’anno della pandemia. Nel, ultimo anno del ciclo di bilancio europeo iniziato nel 2014,è riuscita ad aumentare sensibilmente il ritmo della certificazione delle spese sostenute a valere sui. Arrivando a superare i target diper tutti i 51 programmi operativi cofinanziati da Fondo europeo per lo sviluppo regionale e Fondo sociale. Lacertificata è arrivata a 21,3 miliardi, il 42,1% delle risorse totali (pari a 50,5 miliardi), contro i 15,2 di dicembre 2019, evitando lo spettro del disimpegno automatico. Che sarebbe stato un macigno nei giorni in cui si sta mettendo a punto il Recovery plan con i programmi per spendere una quantità di risorse senza precedenti, 209 ...

