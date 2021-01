Fiorentina-Bologna 0-0 | Diretta | Ribery colpisce il palo (Di domenica 3 gennaio 2021) Fiorentina e Bologna si incontrano nella 15a giornata di Serie A. Le due squadre vogliono punti preziosi per la corsa salvezza. Allo Stadio Artemio Franchi il derby dell’Appennino ha regolarmente… L'articolo Fiorentina-Bologna 0-0 Diretta Ribery colpisce il palo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021)si incontrano nella 15a giornata di Serie A. Le due squadre vogliono punti preziosi per la corsa salvezza. Allo Stadio Artemio Franchi il derby dell’Appennino ha regolarmente… L'articolo0-0ilproviene da Meteoweek.com.

acffiorentina : ??| 15’ Orsolini sfiora il palo calciando dal limite di potenza Fiorentina ?? Bologna 0??-0?? #ForzaViola ??… - GianfMatt84 : ?? Il divin codino Roberto Baggio ? #robertobaggio #baggio #sportcampania #seriea #calcio #pallonedoro #italia… - 4helm : Fiorentina vs Bologna - sportli26181512 : LIVE #Fiorentina-Bologna 0-0: subito palo di Ribery!: LIVE #Fiorentina-Bologna 0-0: subito palo di Ribery! I Viola… - JulzOa : @massimo_macs @SkySport Vabbè ha esagerato. Per me è 1. Juve 2. Inter/Napoli 4. Milan/Roma 6. Lazio 7. Atalanta 8.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Bologna Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali Goal.com Visualizza la copertura completa su Google News LIVE FV, FIORENTINA-BOLOGNA 0-0: OCCASIONI VIOLA

11' - Azione insistita del Bologna sulla destra. Alla fine Igor pulisce l'area ... era liberato dalla marcatura e stava puntando verso la porta. 5' - Altra occasione Fiorentina! Ribery disegna calcio ...

PRADÈ, Ecco la situazione su Callejon e Cutrone

Prima del calcio d'inizio della sfida contro il Bologna, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele PRadè ha fatto il punto sulle uscite viola a Sky Sport: "Su Cutrone do ...

11' - Azione insistita del Bologna sulla destra. Alla fine Igor pulisce l'area ... era liberato dalla marcatura e stava puntando verso la porta. 5' - Altra occasione Fiorentina! Ribery disegna calcio ...Prima del calcio d'inizio della sfida contro il Bologna, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele PRadè ha fatto il punto sulle uscite viola a Sky Sport: "Su Cutrone do ...