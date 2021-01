FIFA 21: SBC Sergej Milinkovic-Savic HeadLiners – Requisiti e Soluzioni (Di domenica 3 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione HeadLiners di Sergej Milinkovic-Savic per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata per celebrare le prestazioni del giocatore della Lazio. Potete riscattare la carta HeadLiners del centrocampista serbo completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Sergej Milinkovic-Savic HeadLiners Lazio Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Lazio Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 82 Intesa di squadra min.: 80 Serie A Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A TIM Min. giocatori 1: Squadra della ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 3 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata per celebrare le prestazioni del giocatore della Lazio. Potete riscattare la cartadel centrocampista serbo completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCLazio Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Lazio Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 82 Intesa di squadra min.: 80 Serie A Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A TIM Min. giocatori 1: Squadra della ...

