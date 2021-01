Ferzan Ozpetek, la storia del regista de “Le fate ignoranti” (Di domenica 3 gennaio 2021) Ferzan Ozpetek, il noto regista cinematografico, sarà ospite della prima puntata dell’anno di “Domenica In“, su Rai uno, condotto da Mara Venier. Ancora poco si sa del nuovo film di Ferzan Ozpetek. Durante un’intervista a “Il Messaggero” ha anticipato qualcosa sulla trama del suo nuovo film, tratterà dell’intreccio tra vita reale e virtuale. L’idea, racconta il regista, è nata da uno scherzo di un amico che, approfittando di una sua momentanea assenza, si è impossessato del suo profilo Instagram e ha iniziato a chiacchierare sui social nei panni del regista. Ferzan Ozpetek, classe 1959, di origini turche e naturalizzato italiano. Si trasferisce a Roma nel 1976 per studiare storia del Cinema alla Sapienza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021), il notocinematografico, sarà ospite della prima puntata dell’anno di “Domenica In“, su Rai uno, condotto da Mara Venier. Ancora poco si sa del nuovo film di. Durante un’intervista a “Il Messaggero” ha anticipato qualcosa sulla trama del suo nuovo film, tratterà dell’intreccio tra vita reale e virtuale. L’idea, racconta il, è nata da uno scherzo di un amico che, approfittando di una sua momentanea assenza, si è impossessato del suo profilo Instagram e ha iniziato a chiacchierare sui social nei panni del, classe 1959, di origini turche e naturalizzato italiano. Si trasferisce a Roma nel 1976 per studiaredel Cinema alla Sapienza, ...

CorriereCitta : Ferzan Ozpetek: chi è, anni, carriera, vita privata, curiosità #domenicain - MariaCArdizzon1 : Per essere più vicine a te Can... '... La vita scorre come un respiro. E dentro ci lascia la nostalgia per ciò ch… - MrKaralis : @macosinonVALE La casa del re fortunato, un film di Ferzan Ozpetek - SMSNEWSOFFICIAL : Prima puntata del 2021 per “Domenica In”. Tra gli ospiti Cristiana Capotondi, Giovanna Ralli, Roby Facchinetti, il… - lisadagliocchib : RT @Bruso82476460: #AmoreASalaLettura Perché, in fondo, non esiste mai un motivo per cui ti innamori. Succede e basta. È un entrare nel mi… -