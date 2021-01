Ferzan Özpetek / "Con vaccino c'è futuro, è un'opportunità per tutti" (Di domenica 3 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Mara Venier per la prima puntata dell'anno di Domenica In, torna il famoso regista Ferzan Özpetek. Nelle scorse settimane aveva preso parte alla trasmissione di Rai1 per... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Mara Venier per la prima puntata dell'anno di Domenica In, torna il famoso regista. Nelle scorse settimane aveva preso parte alla trasmissione di Rai1 per...

martinadl04 : RT @canyaman1989: Ci sono amori per i quali non basta una vita intera e altri che bruciano in una notte. Non sto dicendo che i primi siano… - diavolarosa_ : RT @canyaman1989: L’amore può anche essere un nobile sentimento, ma se vuoi conoscere la passione, devi sporcarti. Immergerti nel fango, as… - Naranmike : RT @Naranmike: Impara dai fiori a essere paziente, ad aspettare. Perché i fiori lo sanno che dopo un gelido inverno arriva la primavera. Bi… - 99per100 : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Vota, RT e fai votare il miglior film tra: 1)… - Dida_ti : RT @Naranmike: Impara dai fiori a essere paziente, ad aspettare. Perché i fiori lo sanno che dopo un gelido inverno arriva la primavera. Bi… -