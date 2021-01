"Fastidio fisico". La sconcertante supercazzola di Paolo Fox, Mara Venier lo zittisce così: gelo su Rai 1 | Video (Di domenica 3 gennaio 2021) Una clamorosa supercazzola firmata Paolo Fox a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, domenica 3 dicembre, il programma è iniziato con l'Oroscopo per il 2021 di Paolo Fox. Compito arduo, dopo l'anno del coronavirus. Ma tant'è. Il vero problema, semmai, come accennato è la supercazzola rivolta alla mitica Zia Mara, che in effetti sembrava un poco imbarazzata. Rivolgendosi alla conduttrice, Paolo Fox ha spiegato: "Diciamo che puoi essere quello che un pochino si salva. Il discorso è questo per l'Oroscopo: vedere al singolo - premette un poco criptico -. Per esempio tu hai avuto un anno eccezionale però la Bilancia aveva Saturno contro e improvvisamente hai avuto qualche Fastidio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Una clamorosafirmataFox a Domenica In, il programma diin onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, domenica 3 dicembre, il programma è iniziato con l'Oroscopo per il 2021 diFox. Compito arduo, dopo l'anno del coronavirus. Ma tant'è. Il vero problema, semmai, come accennato è larivolta alla mitica Zia, che in effetti sembrava un poco imbarazzata. Rivolgendosi alla conduttrice,Fox ha spiegato: "Diciamo che puoi essere quello che un pochino si salva. Il discorso è questo per l'Oroscopo: vedere al singolo - premette un poco criptico -. Per esempio tu hai avuto un anno eccezionale però la Bilancia aveva Saturno contro e improvvisamente hai avuto qualche...

Ultime Notizie dalla rete : Fastidio fisico Genoa, fastidio muscolare per Pandev: Ballardini studia l’alternativa Il Secolo XIX Fastidio al ginocchio sinistro per Fazio, il centrale out per la sfida alla Sampdoria

Altro problema fisico tra i giocatori della Roma. Ai già noti Pedro e Calafiori, fermi per una lesione al flessore destro, si è aggiunto oggi anche Federico Fazio. Il difensore ...

Genova, fastidio muscolare per Pandev: Ballardini studia l’alternativa

L’attacco potrebbe essere formato da Mattia Destro e Marko Pjaca in un 3-5-2 già utilizzato contro lo Spezia. I dubbi principali riguardano soprattutto la linea difensiva dove potrebbe giocare Radovan ...

