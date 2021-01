Farmaci contro il cancro e cura al Coronavirus (Di domenica 3 gennaio 2021) Continuano gli studi e le ricerche circa l’efficacia di alcuni Farmaci per il cancro che potrebbero essere utilizzati come cura al Covid-19. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista PLOS, sarebbero due i Farmaci più potenti contro il Covid: il palatrexato e l’azitromicina. Lo studio è stato svolto con l’aiuto di sofisticati software, i quali hanno testato circa 1900 Farmaci, di questi 1900, l’Azitromicina e il Palatrexato sono risultati essere i più efficaci. E vi è di più: il Palatrexato, addirittura, sarebbe ancora più efficace del Remdesvir, che fino ad ora era invece stato considerato il farmaco d’elezione. Attualmente i ricercatori sono all’opera per creare ulteriori metodi computazionali in grado di elaborare strutture molecolari che potrebbero essere impiegate ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Continuano gli studi e le ricerche circa l’efficacia di alcuniper ilche potrebbero essere utilizzati comeal Covid-19. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista PLOS, sarebbero due ipiù potentiil Covid: il palatrexato e l’azitromicina. Lo studio è stato svolto con l’aiuto di sofisticati software, i quali hanno testato circa 1900, di questi 1900, l’Azitromicina e il Palatrexato sono risultati essere i più efficaci. E vi è di più: il Palatrexato, addirittura, sarebbe ancora più efficace del Remdesvir, che fino ad ora era invece stato considerato il farmaco d’elezione. Attualmente i ricercatori sono all’opera per creare ulteriori metodi computazionali in grado di elaborare strutture molecolari che potrebbero essere impiegate ...

