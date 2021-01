Fares cuore d’oro: grande donazione al rider rapinato a Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mohamed Fares, esterno della Lazio, si é reso protagonista di un bellissimo gesto. A beneficiarne, il rider rapinato a Napoli. Fares, esterno in forza alla Lazio, avrebbe donato 2.500 euro al rider vittima di rapina a Napoli. Il nazionale algerino, con totale spontaneità, ha prontamente partecipato all’iniziativa solidale nei confronti del lavoratore privato del suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mohamed, esterno della Lazio, si é reso protagonista di un bellissimo gesto. A beneficiarne, il, esterno in forza alla Lazio, avrebbe donato 2.500 euro alvittima di rapina a. Il nazionale algerino, con totale spontaneità, ha prontamente partecipato all’iniziativa solidale nei confronti del lavoratore privato del suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TURCO10ACM : Da napoletano mi dissocio e provo schifo totale per un gesto schifoso come quello accaduto. Da napoletano mi assoc… - Ciccio1072 : Mohamed il popolo napoletano non dimenticherà mai il tuo gesto. Grazie di vero cuore a nome di tutti noi. #Fares - vesuvianonews : Dopo lo sdegno per la rapina al rider da parte di sei balordi parte come sempre la solidarietà del grande cuore dei… - massimo_fares : RT @Aquintoc: C’è da chiedersi se chi vota questo partito abbia veramente a cuore l’Italia o cosa!!! Cazzo ha fatto la Meloni in tutti ques… - massimo_fares : RT @OmbraDuca: A tutti i nostri eletti del @Mov5Stelle, che ogni giorno combattono contro tutto e tutti , portando avanti gli obiettivi lo… -

