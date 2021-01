F1, Vettel: “La Mercedes rimarrà la grande favorita nel 2021” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Non mi aspetto alcuna garanzia di successo in futuro, ma mi aspetto molto duro lavoro. Dobbiamo sfruttare l’atmosfera di ottimismo della squadra mentre cerchiamo, passo dopo passo, di avvicinarci al successo. Realisticamente, la Mercedes rimarrà la grande favorita nel 2021?. Queste le dichiarazioni di Sebastian Vettel intervenuto a gpblog.com. Il pilota tedesco, terminata l’avventura con la Ferrari, ha accettato una nuova sfida con l’Aston Martin. “Ho più esperienza rispetto al passato – ha proseguito Vettel – e credo di essere migliore rispetto ai miei anni in Red Bull. Ora abbiamo l’opportunità di scrivere un altro capitolo nella storia del Motorsport di Aston Martin. È emozionante per tutti i fan del marchio, così come lo è per la F1 e lo sport stesso”. ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) “Non mi aspetto alcuna garanzia di successo in futuro, ma mi aspetto molto duro lavoro. Dobbiamo sfruttare l’atmosfera di ottimismo della squadra mentre cerchiamo, passo dopo passo, di avvicinarci al successo. Realisticamente, lalanel?. Queste le dichiarazioni di Sebastianintervenuto a gpblog.com. Il pilota tedesco, terminata l’avventura con la Ferrari, ha accettato una nuova sfida con l’Aston Martin. “Ho più esperienza rispetto al passato – ha proseguito– e credo di essere migliore rispetto ai miei anni in Red Bull. Ora abbiamo l’opportunità di scrivere un altro capitolo nella storia del Motorsport di Aston Martin. È emozionante per tutti i fan del marchio, così come lo è per la F1 e lo sport stesso”. ...

