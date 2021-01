Ex segretario leghista ammazzato, arrestato il figlio: l'ipotesi sulle ragioni del gesto, racconto-horror ai poliziotti (Di domenica 3 gennaio 2021) Una svolta clamorosa e drammatica nell'omicidio di Dalmine, dove la vittima è Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega. I carabinieri di Bergamo hanno arrestato nel corso della notte il figlio minore della vittima, Francesco, 34 anni. Stando a quanto si è appreso, nella mattinata di ieri, sabato 2 gennaio, al termine di un ennesimo e violento litigio per la riapertura del ristorante di famiglia, Il Carroccio, padre e figlio, cuoco del locale, hanno avuto una colluttazione nel corso della quale il giovane ha percosso violentemente il padre facendolo cadere a terra e facendogli sbattere più volte la testa su una pietra del cortile. Uccidendolo. I due da tempo covavano rancori e dissapori. Padre e figlio vivevano nella stessa cascina ristrutturata in cui si trova anche la trattoria. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Una svolta clamorosa e drammatica nell'omicidio di Dalmine, dove la vittima è Franco Colleoni, exprovinciale della Lega. I carabinieri di Bergamo hannonel corso della notte ilminore della vittima, Francesco, 34 anni. Stando a quanto si è appreso, nella mattinata di ieri, sabato 2 gennaio, al termine di un ennesimo e violento litigio per la riapertura del ristorante di famiglia, Il Carroccio, padre e, cuoco del locale, hanno avuto una colluttazione nel corso della quale il giovane ha percosso violentemente il padre facendolo cadere a terra e facendogli sbattere più volte la testa su una pietra del cortile. Uccidendolo. I due da tempo covavano rancori e dissapori. Padre evivevano nella stessa cascina ristrutturata in cui si trova anche la trattoria. I ...

