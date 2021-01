Ex segretario della lega ucciso, arrestato l’omicida (Di domenica 3 gennaio 2021) I carabinieri di Bergamo hanno arrestato questa mattina Francesco Colleoni con l'accusa di aver ucciso il padre Franco, ex segretario provinciale della lega di Bergamo, trovato morto sabato mattina a Brembo, frazione di Dalmine in provincia di Bergamo. Il litigio per questioni lavorative e poi l'aggressione Secondo gli inquirenti il figlio 34enne di Colleoni avrebbe colpito il padre alla testa, uccidendolo, al culmine di un violento litigio scaturito probabilmente a causa della riapertura della trattoria "Il Carroccio" di cui i due erano proprietari e dove il figlio lavorava come cuoco. Una lite furibonda tra padre e figlio che è degenerata nell'aggressione da parte del giovane nei confronti del padre colpito più volte: stando a quanto riportato da Corsera ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 gennaio 2021) I carabinieri di Bergamo hannoquesta mattina Francesco Colleoni con l'accusa di averil padre Franco, exprovincialedi Bergamo, trovato morto sabato mattina a Brembo, frazione di Dalmine in provincia di Bergamo. Il litigio per questioni lavorative e poi l'aggressione Secondo gli inquirenti il figlio 34enne di Colleoni avrebbe colpito il padre alla testa, uccidendolo, al culmine di un violento litigio scaturito probabilmente a causariaperturatrattoria "Il Carroccio" di cui i due erano proprietari e dove il figlio lavorava come cuoco. Una lite furibonda tra padre e figlio che è degenerata nell'aggressione da parte del giovane nei confronti del padre colpito più volte: stando a quanto riportato da Corsera ...

