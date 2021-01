Evase dagli arresti domiciliari per sfuggire alla moglie: assolto (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Adesso è un uomo libero ed è tornato a vivere con la moglie. Ma tre anni fa, proprio la difficile convivenza con il coniuge, gli aveva fatto preferire il carcere agli arresti domiciliari. Protagonista un quarantenne di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, condannato in primo e secondo grado per evasione dagli arresti domiciliari ma che ora la Cassazione ha assolto riconoscendo la particolare tenuità del fatto. L'uomo nel 2017 stava scontando i domiciliari per il possesso di un'arma ma a causa dei continui litigi con la moglie un giorno era uscito di casa recandosi dritto alla vicina caserma dei Carabinieri ai quali aveva esplicitamente spiegato di preferire il carcere alla convivenza con la ... Leggi su agi (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Adesso è un uomo libero ed è tornato a vivere con la. Ma tre anni fa, proprio la difficile convivenza con il coniuge, gli aveva fatto preferire il carcere agli. Protagonista un quarantenne di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, condannato in primo e secondo grado per evasionema che ora la Cassazione hariconoscendo la particolare tenuità del fatto. L'uomo nel 2017 stava scontando iper il possesso di un'arma ma a causa dei continui litigi con laun giorno era uscito di casa recandosi drittovicina caserma dei Carabinieri ai quali aveva esplicitamente spiegato di preferire il carcereconvivenza con la ...

