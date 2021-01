Evade dai domiciliari per aggredire la moglie: arrestato (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È evaso dagli arresti domiciliari a Bellizzi per andare a litigare con la moglie a Montecorvino Rovella. Un uomo di origini straniere, J. A., già colpito dal provvedimento cautelare per precedenti aggressioni alla consorte, ora a causa della reiterazione del reato e dell’evasione dagli arresti domiciliari, avvenuta lo scorso 31 dicembre, (stava scontando a casa di un connazionale a Bellizzi ) è stato arrestato dai carabinieri di Giffoni Valle Piana che hanno dato esecuzione alla decisione del giudice di aggravare le misure cautelari nei suoi confronti dopo l’ennesima aggressione alla moglie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È evaso dagli arrestia Bellizzi per andare a litigare con laa Montecorvino Rovella. Un uomo di origini straniere, J. A., già colpito dal provvedimento cautelare per precedenti aggressioni alla consorte, ora a causa della reiterazione del reato e dell’evasione dagli arresti, avvenuta lo scorso 31 dicembre, (stava scontando a casa di un connazionale a Bellizzi ) è statodai carabinieri di Giffoni Valle Piana che hanno dato esecuzione alla decisione del giudice di aggravare le misure cautelari nei suoi confronti dopo l’ennesima aggressione alla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MediasetTgcom24 : Crotone, evade dai domiciliari per evitare la moglie: Cassazione lo assolve #carabinieri - gianpi36590925 : RT @MediasetTgcom24: Crotone, evade dai domiciliari per evitare la moglie: Cassazione lo assolve #carabinieri - ottopagine : Evade dai domiciliari, arrestato 47enne #Napoli - LaNotPontina : il 31 dicembre 2020, in Latina, i carabinieri della locale compagnia – nucleo operativo sezione radiomobile, traeva… - LaNotPontina : il 31 dicembre 2020, in Latina, i carabinieri della locale compagnia – nucleo operativo sezione radiomobile, traeva… -