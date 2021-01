Elisabetta Gregoraci | ecco quanto costa l’abito sfoggiato allo speciale GF Vip Capodanno FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’outfit costoso dial GF Vip 5 Senza ombra di dubbioè stata ancora una volta la più elegante tra le ex inquiline della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, nella puntataandata in onda su Canale 5 nel veglione di, la soubrette calabrese haun outfit bellissimo che, secondo gli appassionati di moda,va migliaia di euro. Rispetto alle settimane precedenti, però, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha indossato un completo diFranchi, ma un vestito firmato da Philosophy. Quest’ultimo ha un valore pari a circa 1700€, in più la 40enne ha abbinato con un paio di scarpe del brand Aquazzurra da oltre cinquecento euro. Ma andiamo a vedere nello specifico ...