Elezioni Regione Calabria: si terranno l'11 Aprile 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Elezioni Regione Calabria – Le nuove consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della Regione Calabria si terranno il prossimo 11 Aprile. La notizia è stata data oggi dal presidente Spirlì. Ricordiamo che le Elezioni si sono rese necessarie per la prematura scomparsa della presidente Jole Santelli. In base all'articolo 33, comma 6 dello Statuto regionale, infatti si procede parimenti a nuove Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente. La nota diffusa dal presidente Spirlì è stata diffusa oggi dall'ANSA: la proponiamo qui anche ai nostri lettori.

