Eibar–Granada valida per la diciassettesima giornata de La Liga

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) All’Ipurua Municipal Stadium, ore 18.30, si gioca, match valido per lade La. L’Eibar, dopo due sconfitte consecutive, torna a fare punti, pareggiando contro il Barcellona nell’ultima uscita, e non è risultatoda sottovalutare. Soprattutto dal punto di vista psicologico, l’Eibar potrebbe essere una bomba esplosiva. Granada invece continua il suo gran bel campionato dove ha perso una sola partita nelle ultime cinque.: un buon passo? Granada invece continua il suo gran bel campionato dove ha perso una sola partita nelle ultime cinque. La sfida è favorevole ai padroni di casa che affrontano una squadra che si comporta bene, visto le cinque vittorie negli ultime cinque incontri. L’Eibar, in sedicesima posizione con 16 punti e col peggior ...