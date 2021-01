Effetti Covid | bar e ristoranti perdono tre quarti degli incassi | ecco l' aiuto del Comune

(Di domenica 3 gennaio 2021) ANCONA - Natale amaro per bar e. Asporto e delivery non compensano l'ammanco del lavoro in presenza. Per tutti si parla di un bilancio in negativo che si aggira tra il 70 e l'80% in meno ...

ladyonorato : Se queste notizie di gravissimi effetti collaterali derivati dal vaccino Covid-19 saranno confermate, la loro divul… - repubblica : Gli effetti del Covid: la Cina sarà presto la prima economia al mondo. Italia fuori dalla top ten a fine decennio - SkyTG24 : L’#Aifa ha pubblicato le “istruzioni per l’uso” del vaccino contro il #Covid19 preparato da #Pfizer e BioNTech, il… - Gianchi60 : RT @valy_s: #Covid19 “La tecnologia a mRNA è stata sviluppata per i malati di cancro. Ci sono stati trials nel 2011,ma è la 1ª volta che vi… - noitre32 : RT @ladyonorato: Se queste notizie di gravissimi effetti collaterali derivati dal vaccino Covid-19 saranno confermate, la loro divulgazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetti Covid

La Repubblica

SE Matteo Salvini non manderebbe i figli a scuola per paura dei contagi, Pregliasco dichiara che la terza ondata è da prevedere, per cui occorre prendere provvedimenti ...ANCONA - Natale amaro per bar e ristoranti. Asporto e delivery non compensano l’ammanco del lavoro in presenza. Per tutti si parla di un bilancio in negativo che si aggira tra il 70 ...