Ecoincentivi 2021 | per autoveicoli e motocicli Ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il passaggio al Senato, è arrivato il definitivo via libera ai nuovistatali dedicati alla mobilità. Formalmente i nuovi bonus sarebbero già disponibili – perché in vigore dal 1° gennaio– ma mancano ancora i dettagli operativi che consentirebbero di beneficiarne, in arrivo auspicabilmente nei prossimi giorni. Gli incentivi riguardano il mondo delle quattro ruote ma anche quelle dei. Per le auto ed i veicoli commerciali, lo Stato ha stanziato risorse per 420 milioni di euro, di cui 120 destinati alle automobili con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km (categoria che include i modelli 100% elettrici e ibridi ricaricabili, ovvero le plug-in hybrid), 250 milioni per le vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km (altri ibridi, ma anche diverse auto a benzina e diesel) e 50 milioni per ...