"Ecco perché lo ha ucciso". Giallo di Dalmine, spunta il movente per la morte di Franco Colleoni (Di domenica 3 gennaio 2021) Omicidio di Franco Colleoni, la svolta. A diffondere la notizia Repubblica, che offre alcuni dettagli sull'uccisione dell'ex segretario provinciale di Bergamo della Lega. Si apprende che i carabinieri hanno arrestato uno dei figli della vittima, Francesco di 34 anni. Padre e figlio, secondo quanto appreso dagli investigatori, avrebbero litigato per la riapertura della loro trattoria "Il Carroccio". Un litigio acceso che sarebbe culminato con una colluttazione, nel corso della quale Francesco, figlio della vittima, avrebbe picchiato con violenza il padre. In seguito alla colluttazione, Franco sarebbe caduto a terra sbattendo la testa su una pietra del cortile. Così avrebbe incontrato la morte l'ex segretario provinciale di Bergamo della Lega. Il diverbio si sarebbe scatenato alla luce delle polemiche sorte sulla ...

