Ecco perché il taglio capelli alla Rachel non tramonta mai

(Di domenica 3 gennaio 2021) Anche la modella e food writer Chrissy Teigen sarà cresciuta a pane e Friends? Non lo sappiamo dire con esattezza, ma quel che è certo è che la moglie di John Legend ha scelto un taglio di capelli che in tutto il mondo riconoscono come “The Rachel”, in onore alla celebre chioma scalata e shaggy sfoggiata per diverse stagioni di Friends dall’allora giovanissima Jennifer Aniston (correva l’anno 1995). In un video pubblicato di recente su Instagram, Chrissy Teigen ha ringraziato l’autrice del suo look capelli (taglio e colore), la colorist delle star Tracey Cunningham. A lei il merito di aver ricreato il sensuale mélange biondo miele e castano caramello sul capello di Chrissy. Effetto che, ancora una volta, sembra essere un diretto omaggio alla colorazione sunkissed resa celebre da Rachel/Jennifer.