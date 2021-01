Ecco la fotocamera digitale più grande del mondo: ha 3.200 megapixel (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - La fotocamera digitale più grande del mondo ha scattato le prime immagini, composte da 3,2 miliardi di pixel (o 3.200 megapixel), riprendendo un broccolo romanesco, ma sarà presto utilizzata per osservare l'Universo alla ricerca di risposte sul cosmo. Questo il risultato raggiunto dagli esperti del Centro d'Accelerazione Lineare di Stanford (SLAC), presso l'Università di Stanford, che hanno pubblicato un comunicato per descrivere il successo dell'operazione. “La telecamera verrà trasferita all'Osservatorio Vera C. Rubin – afferma Hannah Pollek dello SLAC – e potrà aiutare gli astronomi a scrutare l'Universo alla ricerca di informazioni relative alla formazione e all'evoluzione delle galassie, nella speranza di comprendere meglio la materia oscura e la sua presenza nella realtà”. La fotocamera ha 189 sensori di luce ... Leggi su agi (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - La fotocamerapiùdelha scattato le prime immagini, composte da 3,2 miliardi di pixel (o 3.200 megapixel), riprendendo un broccolo romanesco, ma sarà presto utilizzata per osservare l'Universo alla ricerca di risposte sul cosmo. Questo il risultato raggiunto dagli esperti del Centro d'Accelerazione Lineare di Stanford (SLAC), presso l'Università di Stanford, che hanno pubblicato un comunicato per descrivere il successo dell'operazione. “La telecamera verrà trasferita all'Osservatorio Vera C. Rubin – afferma Hannah Pollek dello SLAC – e potrà aiutare gli astronomi a scrutare l'Universo alla ricerca di informazioni relative alla formazione e all'evoluzione delle galassie, nella speranza di comprendere meglio la materia oscura e la sua presenza nella realtà”. La fotocamera ha 189 sensori di luce ...

