“E’ stato un colpo basso”, Stefania Orlando asfalta Dayane Mello: “Hai strumentalizzato la mia frase” (Di domenica 3 gennaio 2021) Dayane Mello ha nuovamente cercato di mettere in cattiva luce Stefania Orlando. La modella brasiliana ha confidato a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola le intenzioni della Queen di Babilonia di volere nominare i nuovi arrivati per preservare la vecchia guardia, scatenando una reazione da parte dell’attrice con la “r” moscia più chic della tv italiana.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 3 gennaio 2021)ha nuovamente cercato di mettere in cattiva luce. La modella brasiliana ha confidato a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola le intenzioni della Queen di Babilonia di volere nominare i nuovi arrivati per preservare la vecchia guardia, scatenando una reazione da parte dell’attrice con la “r” moscia più chic della tv italiana.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

antonyfedalex : RT @xenonian1: CUNIAL SCATENATA ? 'È un colpo di Stato! Per i tribunali i DPCM sono ill... - marcodemeu : @leftiscooler @LFL983 @vanabeau @falitalia @dv_htdcanbf @DossiCarla Mi pare di averle dimostrato ampiamente le basi… - m4racuj4 : RT @Cla_TeamMaite: Con queste due espressioni del viso di Dayane abbiamo tutti sentito il ?? del suo cuore, dopo ciò di bello che è avvenuto… - francesco_terry : @DelbonoDaniela Ha stato un colpo di coda del 2020!?????? - eterea_naive : RT @bisagnino: Ex membro dell’Amministrazione Bush: Un virus magico per Un colpo di Stato perfetto -

Ultime Notizie dalla rete : stato colpo Trump, l'attacco di Murdoch: «Stai incitando un colpo di Stato» Corriere della Sera Jack in fuga per colpa dei botti La Polstrada gli salva la vita

Era fuori casa dalla notte di Capodanno. E rischiava anche di restarci, se non fosse stato per il colpo d’occhio degli agenti della Polstrada di Bagni di Lucca. Sono loro che, il 1 gennaio, hanno mess ...

Forzano la claire e rubano in farmacia: "La zona lasciata a sé stessa"

Milano, furto in una farmacia in via Crema, il titolare: "Mancanza di pattugliamenti, soprattutto nel lockdown, servono misure di sicurezza" ...

Era fuori casa dalla notte di Capodanno. E rischiava anche di restarci, se non fosse stato per il colpo d’occhio degli agenti della Polstrada di Bagni di Lucca. Sono loro che, il 1 gennaio, hanno mess ...Milano, furto in una farmacia in via Crema, il titolare: "Mancanza di pattugliamenti, soprattutto nel lockdown, servono misure di sicurezza" ...