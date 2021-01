È il Papa o il Capo dello Stato o il Presidente del Consiglio a doversi vaccinare in pubblico per invogliare gli scettici

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 gennaio 2021) Non un Cardinale, né il Sindaco di Roma o Milano e nemmeno un Governatore di Regione possono dare l’esempio peri no vax. Insorge la politica contro De Luca. Non è abuso di potere, né caccia al privilegio o esibizionismo. È solo stupidità. Ma è un uomo per bene e non merita disprezzo. Mentre c’è un viavai degli stessi leader intransigenti a Rebibbia per augurare buon Natale a un collega. È in queste circostanze che si dimostra amicizia e solidarietà. Seppure berlusconiano di ferro, Maurizio Costanzo guiderà la campagna elettorale di Virginia Raggi. Che Dio ce li mandi buoni! Pare che Claudia, l’infermieraSpallanzani, prima italiana a essere stata vaccinata, sia una gran poco di buonoA darne notizia è una folta schiera di gentiluomini che si spacciano per negazionisti, ma che, in realtà, cercano in tutti i modi di boicottare con ...