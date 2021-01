"È arrivata la polizia" e per il resort di lusso si mette male: il mega festino di Capodanno? Costa carissimo (Di domenica 3 gennaio 2021) Il resort di lusso di Padenghe sul Garda è stato chiuso per i prossimi cinque giorni dalle forze dell'ordine, dopo la festa di Capodanno svolta senza rispettare le misure anti Covid, come evidenziato da foto e video circolati sui social. Proprio tramite quelle immagini si è scatenata una bufera sull'hotel che era riuscito a organizzare una sorta di festino, anche se il proprietario ha assicurato che non era quella l'intenzione, nonostante la presenza di qualche ospite “un po' libertino”. Fatto sta che mentre milioni di italiani erano chiusi in casa, al resort di lusso bresciano è stato possibile fare il veglione di Capodanno come se il Covid non esistesse. Nonostante l'indignazione generale, c'è però chi ha anche solidarizzato con il gestore dell'hotel, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Ildidi Padenghe sul Garda è stato chiuso per i prossimi cinque giorni dalle forze dell'ordine, dopo la festa disvolta senza rispettare le misure anti Covid, come evidenziato da foto e video circolati sui social. Proprio tramite quelle immagini si è scatenata una bufera sull'hotel che era riuscito a organizzare una sorta di, anche se il proprietario ha assicurato che non era quella l'intenzione, nonostante la presenza di qualche ospite “un po' libertino”. Fatto sta che mentre milioni di italiani erano chiusi in casa, aldibresciano è stato possibile fare il veglione dicome se il Covid non esistesse. Nonostante l'indignazione generale, c'è però chi ha anche solidarizzato con il gestore dell'hotel, che ...

- cwtchsm : ieri quando ho provato ad ammazzarmi con i farmaci con l'ambulanza è arrivata anche la polizia....... - Mysty77milano : Arrivata la polizia locale per la rimozione dell'auto. @ - pastalsalmon : Wtf stavo per far sposare le mie sims ed è arrivata la polizia

Ultime Notizie dalla rete : arrivata polizia Prende a pugni e schiaffi la moglie che chiama la polizia il Resto del Carlino Acerra: niente bombola per l'ossigeno, aggredisce dottoressa della guardia medica

ACERRA. Aggredisce una dottoressa della guardia medica e sfascia una porta, ma all’arrivo della polizia fa perdere le sue tracce. A scatenare la rabbiosa reazione di una donna sarebbe stato ...

Torino, maltratta la compagna e si getta da 5° piano all'arrivo di polizia

Dopo avere aggredito la compagna si è gettato da una finestra al quinto piano per sfuggire alla polizia. E’ successo a Torino. L’uomo, un ventiquattrenne, ...

