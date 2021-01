Dzeko trascina la Roma | Napoli a valanga sul Cagliari

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 3 gennaio 2021)sulle orme dell'Inter. I giallorossi battono la Sampdoria (1-0) in casa con un gol dial 72' in una partita condizionata dalla abbondante pioggia caduta sulla capitale. A venti giorni di distanza dall'ultima volta e dopo quattro partite senza, ilritrova la vittoria a(4-1) con una prestazione molto convincente. Un dominio netto quello degli azzurri con doppietta di Zielinski. Poi Lozano e Insigne che insacca il primo rigore stagionale concesso agli azzurri. Per il(gol di Joao Pedro per il momentaneo 1-1) è crisi aperta: non vince da otto partite, in cui ha collezionato solo 4 partite, e adesso la zona retrocessione è più vicina.L`Atalanta strapazza il Sassuolo con un netto 5-1: doppietta di Zapata, in gol anche Luis Muriel, Pessina e ...