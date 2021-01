Dopo aver visto gli ultimi video, De Laurentiis ha promesso a Osimhen che il prossimo cinepanettone sarà “Natale in Nigeria” (Di domenica 3 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aver Matteo Viviani, la foto “dopo aver fatto l’amore” scatena i commenti: “Ora possiamo… Il Fatto Quotidiano Omicidio Franco Colleoni, la svolta: ucciso dal figlio dopo una lite

Secondo le testimonianze che le forze dell’ordine hanno raccolto nelle ultime ore, tra padre e figlio da tempo non c’erano buoni rapporti. Francesco lavorava in trattoria come cuoco ma pare non fosse ...

Cenerentola 20 anni dopo: il 5 spettacolo in streaming con 'Villa Mariani'

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale Villa Mariani, dopo aver salutato il 30 dicembre il 2020 con lo spettacolo “...Ancora una volta” in streaming, non perde tempo ed è già pronto ad accogl ...

