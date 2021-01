Domenica In, Roby Facchinetti canta l’ultimo brano scritto da Stefano D’Orazio (Di domenica 3 gennaio 2021) Roby Facchinetti è ospite di Domenica In, in onda quest’oggi con la prima puntata del 2021. Il front-man dei Pooh ripercorre con la mente l’anno funesto che ci siamo messi alle spalle e ricorda con profondo dolore la scomparsa di Stefano D’Orazio. Per omaggiarlo, si esibisce sulle note di Invisibili, l’ultima scritta dal batterista prima della sua morte. Roby Facchinetti: un annus horribilis Il 2020 è stato un anno terribile per tantissime città italiane e, fra queste, anche per Bergamo. Il Coronavirus ha messo in ginocchio la provincia lombarda, una delle più martoriate. E, proprio per aiutare Bergamo, si sono mobilitate numerosissime persone tra cui un cittadino illustre: Roby Facchinetti, che proprio a causa della pandemia ha ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 gennaio 2021)è ospite diIn, in onda quest’oggi con la prima puntata del 2021. Il front-man dei Pooh ripercorre con la mente l’anno funesto che ci siamo messi alle spalle e ricorda con profondo dolore la scomparsa di. Per omaggiarlo, si esibisce sulle note di Invisibili, l’ultima scritta dal batterista prima della sua morte.: un annus horribilis Il 2020 è stato un anno terribile per tantissime città italiane e, fra queste, anche per Bergamo. Il Coronavirus ha messo in ginocchio la provincia lombarda, una delle più martoriate. E, proprio per aiutare Bergamo, si sono mobilitate numerosissime persone tra cui un cittadino illustre:, che proprio a causa della pandemia ha ...

AnnaBella_91_ : @R_o_b_y_50 In effetti mi ritengo fortunata ??buona domenica Roby ? - AntoniaGuarini : RT @RobyFacchinetti: Tra poco su Rai1 Roby sarà ospite in diretta da Mara Venier a Domenica In. Non mancate! TeamRF #DomenicaIn https://… - SimoneSyd1 : RT @RobyFacchinetti: Tra poco su Rai1 Roby sarà ospite in diretta da Mara Venier a Domenica In. Non mancate! TeamRF #DomenicaIn https://… - RobyFacchinetti : Tra poco su Rai1 Roby sarà ospite in diretta da Mara Venier a Domenica In. Non mancate! TeamRF #DomenicaIn - roby_guglielmi : RT @amaricord: Prima domenica dell'anno ma a me sembra di averne vissute già tre -