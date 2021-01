Domenica In, Adriano Celentano telefona in diretta: Mara Venier senza parole (Di domenica 3 gennaio 2021) . Il cantante si è messo in contatto questo pomeriggio con il programma televisivo di Rai 1. Una sorpresa incredibile per la conduttrice. Durante la puntata di questo pomeriggio si sono celebrati gli 86 anni dell’attrice Giovanna Ralli e il cantante è intervenuto per farle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 3 gennaio 2021) . Il cantante si è messo in contatto questo pomeriggio con il programma televisivo di Rai 1. Una sorpresa incredibile per la conduttrice. Durante la puntata di questo pomeriggio si sono celebrati gli 86 anni dell’attrice Giovanna Ralli e il cantante è intervenuto per farle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vacc... - Noovyis : (Adriano Celentano a Domenica In: “Io e Claudia chiusi in casa da un anno. Vaccino Covid? Lo faremo”) Playhitmusic… - zazoomblog : Adriano Celentano a Domenica In: “Io e Claudia chiusi in casa da un anno. Vaccino Covid? Lo faremo” - #Adriano… - FQMagazineit : Adriano Celentano a Domenica In: “Io e Claudia chiusi in casa da un anno. Vaccino Covid? Lo faremo” - MatteoMarchini5 : Adriano Celentano a Domenica In: “Io e Claudia chiusi in casa da un anno. Vaccino Covid? Lo faremo” -