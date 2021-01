Domenica di controlli a Salerno, fermate persone sul lungomare: danni a Santa Teresa (Di domenica 3 gennaio 2021) Vigilia di Capodanno con il coprifuoco e senza struscio, l'appello del Prefetto e i controlli anti-Covid 31 dicembre 2020 Feste di Capodanno, fermati più di 5 mila cittadini: chiusi 7 bar 3 gennaio ... Leggi su salernotoday (Di domenica 3 gennaio 2021) Vigilia di Capodanno con il coprifuoco e senza struscio, l'appello del Prefetto e ianti-Covid 31 dicembre 2020 Feste di Capodanno, fermati più di 5 mila cittadini: chiusi 7 bar 3 gennaio ...

Domenica di controlli a Salerno, fermate persone sul lungomare: danni a Santa Teresa

Emergenza Covid-19: nel 2020 incidenti stradali diminuiti del 30,5%

Nel periodo 1 gennaio - 27 dicembre 2020 si è registrata una drastica riduzione degli incidenti, rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rende noto la Polizia Stradale. In particolare, a fronte di ...

Divieti e deroghe fino alla Befana: oggi in rosso, domani «pausa» arancione

Domenica in zona rossa, mentre domani sarà un lunedì «in arancione». Oggi in tutto il Paese sono ancora in vigore le regole previste dal decreto che -oltre al coprifuoco ordinario tra le 22 e le 5- in ...

