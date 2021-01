Docu-serie Netflix su San Patrignano, parla il figlio di Paolo Villaggio: “Muccioli? La verità sta nel mezzo” (Di domenica 3 gennaio 2021) “La verità come sempre sta un po’ nel mezzo”. Così, con poche semplici parole, Piero Villaggio, figlio dell’attore Paolo, noto per il suo personaggio di Fantozzi, descrive la figura di Vincenzo Muccioli, il discusso fondatore della comunità di San Patrignano. La Docu-serie Netlifx, infatti, che racconta “luci e tenebre” della comunità per tossicodipendenti in provincia di Rimini, da cui l’attuale direzione si è dissociata, ha riaperto il dibattito sulla figura di Muccioli. Villaggio, ospite della comunità dal 1984 al 1987, è stato intervistato in questi giorni in più occasioni, dando il suo punto di vista sia sulla discussa serie che sul fondatore. Oltre che essere stato ospite della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) “Lacome sempre sta un po’ nel”. Così, con poche semplici parole, Pierodell’attore, noto per il suo personaggio di Fantozzi, descrive la figura di Vincenzo, il discusso fondatore della comunità di San. LaNetlifx, infatti, che racconta “luci e tenebre” della comunità per tossicodipendenti in provincia di Rimini, da cui l’attuale direzione si è dissociata, ha riaperto il dibattito sulla figura di, ospite della comunità dal 1984 al 1987, è stato intervistato in questi giorni in più occasioni, dando il suo punto di vista sia sulla discussache sul fondatore. Oltre che essere stato ospite della ...

