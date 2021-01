Diretta Spezia Verona risultato finale 0-1 | vittoria degli scaligeri | ma

(Di domenica 3 gennaio 2021). Streaming video e tv del match,0-1: rosso a Chabot, gara decisa da un gol di Zaccagni. Ko pesante per i liguri

gemin_steven98 : RT @SkySport: SPEZIA-VERONA 0-1 Risultato finale ? ?#Zaccagni (75') ? ? - SportRisultati : RT @SkySport: SPEZIA-VERONA 0-1 Risultato finale ? ?#Zaccagni (75') ? ? - Vincenz17533543 : RT @SkySport: SPEZIA-VERONA 0-1 Risultato finale ? ?#Zaccagni (75') ? ? - SkySport : SPEZIA-VERONA 0-1 Risultato finale ? ?#Zaccagni (75') ? ? - zazoomblog : Spezia-Verona 0-0 Juric gioca la carta Colley Diretta Tabellino - #Spezia-Verona #Juric #gioca #carta -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Spezia

L'attacco del Napoli è sempre decimato e lo rimane non solo in occasione della sfida al Cagliari, ma ancora almeno fino al match di metà settimana con lo Spezia. Nonostante ...La cronaca scritta du Genoa - Lazio, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 15.00 al 'Ferraris'.