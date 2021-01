DIRETTA SLALOM ZAGABRIA/ Streaming video Rai: occhi puntati su Marta Rossetti! (Di domenica 3 gennaio 2021) DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: Streaming video Rai, orario e vincitrice della 4^ prova di specialità per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 3 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021)Rai, orario e vincitrice della 4^ prova di specialità per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 3 gennaio 2021.

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: duello Vlhova-Shiffrin ma Gisin e Liensberger ci credono -… - sunnycee_s : Scusate, io non seguo più la diretta da quando Fra ha abbandonato, quindi mi sento in dovere di ringraziarvi anche… - m_dazzi : RT @maxblardone: ? Slalom femminile da Zagabria ? diretta @RaiSport dalle 12:15 #maxblardone #sci #startlist ??????????????????????????… - maxblardone : ? Slalom femminile da Zagabria ? diretta @RaiSport dalle 12:15 #maxblardone #sci #startlist ??????????????????… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: seconda manche posticipata alle 18.35, Shiffrin vuole il primo acuto -