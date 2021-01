DIRETTA Sci alpino, Slalom donne Zagabria 2021 LIVE: Marta Rossetti perde posizioni (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 La pista è davvero deteriorata. Hrovat è decima a 0.98, finisce alle spalle di Marta Rossetti. Tocca alla canadese St.Germain, 1?13 da gestire. 16.23 Classifica cortissima. La svedese Wikstroem è quarta a 0.09 da Noens, che entra nella top15. La pista si sta rovinando molto, facendo il gioco della francese. Ora parte la slovena Hrovat con un vantaggio di ben 1?06. 16.21 La francese Noens comanda con 0.03 su Riis-Johannessen e 0.05 sull’americana Moltzan. Male le azzurre: ottava Rossetti a 0.87, nona Peterlini a 1?05. Grazie ai tanti ritiri chiuderanno comunque nelle prime 25 posizioni. 16.20 La norvegese Riis-Johannessen è seconda a 0.03 da Noens, ad un passo dalla top15. Mancano le ultime 15 atlete dopo la prima manche. 16.19 Si ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 La pista è davvero deteriorata. Hrovat è decima a 0.98, finisce alle spalle di. Tocca alla canadese St.Germain, 1?13 da gestire. 16.23 Classifica cortissima. La svedese Wikstroem è quarta a 0.09 da Noens, che entra nella top15. La pista si sta rovinando molto, facendo il gioco della francese. Ora parte la slovena Hrovat con un vantaggio di ben 1?06. 16.21 La francese Noens comanda con 0.03 su Riis-Johannessen e 0.05 sull’americana Moltzan. Male le azzurre: ottavaa 0.87, nona Peterlini a 1?05. Grazie ai tanti ritiri chiuderanno comunque nelle prime 25. 16.20 La norvegese Riis-Johannessen è seconda a 0.03 da Noens, ad un passo dalla top15. Mancano le ultime 15 atlete dopo la prima manche. 16.19 Si ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: Vlhova svetta su Liensberger, Gisin e Shiffrin inseguono - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: tre italiane qualificate, seconda manche alle 16.00 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: Vlhova comanda su Liensberger! 10a Curtoni alle 16.00 la seco… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: la Crveni Spust si prepara al duello #Vlhova-#Shiffrin - RaiSport : Coppa del Mondo di #sci ?? In #diretta da #Zagabria lo #slslom speciale #femminile Prima Manche alle 12:30? Second… -