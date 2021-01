DIRETTA Fiorentina Bologna risultato finale 0-0 | pari scialbo al Franchi

gemin_steven98 : RT @SkySport: FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 Risultato finale ? ? - ourinho_boys : RT @SkySport: FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 Risultato finale ? ? - SportRisultati : RT @SkySport: FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 Risultato finale ? ? - Vincenz17533543 : RT @SkySport: FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 Risultato finale ? ? - SkySport : FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 Risultato finale ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Fiorentina

Fiorentina-Bologna: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI del match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021 ...64' Fiorentina che fatica in un modo clamoroso adesso per arrivare verso la porta, il Bologna difende bene. 1' Prima occasione per la Fiorentina dopo pochi secondi con Vlahovic che in area stoppa in g ...