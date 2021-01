Diallo saluta l’Atalanta | destinazione Manchester United

Leggi su serieanews

(Di domenica 3 gennaio 2021) La cantera delcontinua a distribuire talenti, ultimo are Amad, in partenza per, dove giocherà sponda. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Da molti anni il vivaio delè uno dei più pregiati in Italia, come provato dal continuo ricambio fornito alla prima squadra, andato di pari passo col Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.