"Di lui si sa poco, ma...". Il segreto svelato sul fidanzato di Arisa: la bomba del re del gossip sull'uomo misterioso (Di domenica 3 gennaio 2021) All'inizio di dicembre, la rivelazione in diretta: «Arisa è fidanzata!». A dirlo Rudy Zerbi nel corso di una puntata di Amici dove la cantante, prof di canto, aveva puntualizzato: «Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Non dire le mie cose!». Poi la rivelazione di Novella 2000: lui è il suo agente Andrea Di Carlo. La "cosa" in realtà era vera e già da qualche mese. «Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, è innamorata e ricambiata», mi rivela Tiziana Cialdea, che è una sua fan, oltre che giornalista d'assalto. «Lui è Andrea Di Carlo, autore tv e titolare dell'agenzia di spettacolo Adc Management che, tra gli altri, rappresenta anche lei. Ha lavorato al programma di Raiuno Oggi è un altro giorno e segue anche Morgan e Asia Argento». Nel cuore della cantante dalla voce più calda della musica italiana c'erano stati Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) All'inizio di dicembre, la rivelazione in diretta: «è fidanzata!». A dirlo Rudy Zerbi nel corso di una puntata di Amici dove la cantante, prof di canto, aveva puntualizzato: «Io non ho ilproprio ufficialmente. Non dire le mie cose!». Poi la rivelazione di Novella 2000: lui è il suo agente Andrea Di Carlo. La "cosa" in realtà era vera e già da qualche mese. «, all'anagrafe Rosalba Pippa, è innamorata e ricambiata», mi rivela Tiziana Cialdea, che è una sua fan, oltre che giornalista d'assalto. «Lui è Andrea Di Carlo, autore tv e titolare dell'agenzia di spettacolo Adc Management che, tra gli altri, rappresenta anche lei. Ha lavorato al programma di Raiuno Oggi è un altro giorno e segue anche Morgan e Asia Argento». Nel cuore della cantante dalla voce più calda della musica italiana c'erano stati Giuseppe ...

_drkblue : @berrynshine AMO LUI LO SA CHE ERA LI POCO PRIMA MI AVEVA DETTO DI SPOSTARMI PER PRENDERLO DAL FRIGO E IO HO DETOT… - Fabius40884986 : @Fabio864647411 @GiordanoSepi @FBiasin Je piace poco ar biasin mpicciasse dei cazzi dell altri Tra lui e parpiglia… - SHOOGASBOOTY : RT @swanvrose: il fatto che jungkook sia così legato alla propria cultura mi fa emozionare e non poco ogni piccolo particolare in più non f… - SandraCeradini : RT @LidaSezOlbia: Vi ricordate di lui? Guardate che cambiamento in poco tempo, questo è il miracolo dell'amore. la sua storia https://t.c… - mllngr130993 : ciao lui è Giano il Tulipano, ed è il mio bambino, è stato piantato ad ottobre e questa foto è stata scattata poco… -

Ultime Notizie dalla rete : lui poco NBA, Nico Mannion: “Ancora ho poco spazio, ma Golden State è la squadra giusta” Sky Sport Solo preghiere e niente vaccini: quale cristianesimo si sta affermando in Brasile con Bolsonaro?

Edir Macedo, il capo spirituale della Chiesa Universale, è il proprietario del colosso Rede Record, il quarto conglomerato di mezzi di comunicazione del Brasile.

NBA, Nico Mannion: “Ancora ho poco spazio, ma Golden State è la squadra giusta”

“Quando mi chiedono da dove vengo rispondo da Siena”. Inizia così l’intervista di Nico Mannion rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in attesa di un esordio NBA rimandato in questi primi dieci giorni ...

Edir Macedo, il capo spirituale della Chiesa Universale, è il proprietario del colosso Rede Record, il quarto conglomerato di mezzi di comunicazione del Brasile.“Quando mi chiedono da dove vengo rispondo da Siena”. Inizia così l’intervista di Nico Mannion rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in attesa di un esordio NBA rimandato in questi primi dieci giorni ...