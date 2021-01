Di Francesco: “Più che peggior Cagliari in stagione direi miglior Napoli dell’anno” (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli alla Sardegna Arena, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. Una brutta partita. Basta l’assenza di Rog a giustificare questa prestazione? “Il Napoli ci è stato superiore, ma giocare mezz’ora in inferiorità numerica non è semplice. Eravamo riusciti a rientrare in partita, però non siamo riusciti a difendere bene. È facile ora sparare contro il Cagliari, ma bisogna analizzare la partita. Guardarci indietro? Lo abbiamo fatto, chi non lo ha fatto prima si è sbagliato. Abbiamo tante assenze in rosa e questo ci penalizza, come l’assenza di Nainggolan: a me dispiace che non siamo riusciti a stare attaccati al risultato. L’espulsione non deve essere un alibi, anche se gli episodi fanno parte del calcio”. Alla squadra manca un po’ di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la sconfitta contro ilalla Sardegna Arena, il tecnico delEusebio Diha parlato in conferenza stampa. Una brutta partita. Basta l’assenza di Rog a giustificare questa prestazione? “Ilci è stato superiore, ma giocare mezz’ora in inferiorità numerica non è semplice. Eravamo riusciti a rientrare in partita, però non siamo riusciti a difendere bene. È facile ora sparare contro il, ma bisogna analizzare la partita. Guardarci indietro? Lo abbiamo fatto, chi non lo ha fatto prima si è sbagliato. Abbiamo tante assenze in rosa e questo ci penalizza, come l’assenza di Nainggolan: a me dispiace che non siamo riusciti a stare attaccati al risultato. L’espulsione non deve essere un alibi, anche se gli episodi fanno parte del calcio”. Alla squadra manca un po’ di ...

