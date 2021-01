Dentro il presidio Emergency all’ospedale di Crotone: “Qui il Covid ha portato al pettine dei nodi che già esistevano” (Di domenica 3 gennaio 2021) Venticinque posti letto nel reparto Covid 2, altri otto “di emergenza” in una tenda, messa a disposizione dall’Esercito e dalla Protezione civile, montata nel piazzale dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E poi percorsi differenziati di “vestizione” e “svestizione”, per evitare contaminazioni. E, ancora, operatori e personale sanitario e logistico preparati per agire in emergenza. Dal 2 dicembre il pullman di Emergency è arrivato a Crotone, in Calabria, per dare una mano per la seconda ondata di coronavirus. Senza il personale di Gino Strada, infatti, vista la carenza di organico della struttura, il rischio era quello di non riuscire ad affrontare la pandemia. “Rimarremo in Calabria fino a quando ci sarà bisogno di noi e siamo pronti a dare supporto ulteriore qualora le autorità locali lo ritenessero necessario”. È questa la filosofia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Venticinque posti letto nel reparto2, altri otto “di emergenza” in una tenda, messa a disposizione dall’Esercito e dalla Protezione civile, montata nel piazzale dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E poi percorsi differenziati di “vestizione” e “svestizione”, per evitare contaminazioni. E, ancora, operatori e personale sanitario e logistico preparati per agire in emergenza. Dal 2 dicembre il pullman diè arrivato a, in Calabria, per dare una mano per la seconda ondata di coronavirus. Senza il personale di Gino Strada, infatti, vista la carenza di organico della struttura, il rischio era quello di non riuscire ad affrontare la pandemia. “Rimarremo in Calabria fino a quando ci sarà bisogno di noi e siamo pronti a dare supporto ulteriore qualora le autorità locali lo ritenessero necessario”. È questa la filosofia ...

