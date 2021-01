Decreto Natale, una domenica in zona rossa: ecco cosa si può fare oggi 3 gennaio – Le regole (Di domenica 3 gennaio 2021) Una domenica in zona rossa, prima di un breve ritorno in “arancione” solo per il 4 gennaio. Anche oggi quindi è possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre restano chiusi i negozi (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcune deroghe agli spostamenti rispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Il coprifuoco scatta alle 22 e dura fino alle 5 del mattino. Tra le 5 e le 22 è possibile muoversi una sola volta al giorno dalla propria abitazione, sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Unain, prima di un breve ritorno in “arancione” solo per il 4. Anchequindi è possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre restano chiusi i negozi (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcune deroghe agli spostamenti rispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Il coprifuoco scatta alle 22 e dura fino alle 5 del mattino. Tra le 5 e le 22 è possibile muoversi una sola volta al giorno dalla propria abitazione, sempre ...

