De Bruyne: “Abbiamo dimostrato di saper battere le big come il Chelsea. Ora risaliamo la classifica” (Di domenica 3 gennaio 2021) Kevin De Bruyne, fantasista del Manchester City di Guardiola, ha parlato del suo ruolo e della gara vinta contro la squadra di Lampard ai microfoni di Sky Sports: "Contro il Chelsea ho giocato da trequartista, è un ruolo che ho già interpretato in carriera. Avevamo dei calciatori assenti e il mister mi ha chiesto di giocare in quella zona di campo, cercando di interpretare il ruolo nel migliore dei modi. Oggi Abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche contro grandi squadre come il Chelsea, ora vogliamo risalire la classifica".caption id="attachment 1074521" align="alignnone" width="3685" De Bruyne, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Kevin De, fantasista del Manchester City di Guardiola, ha parlato del suo ruolo e della gara vinta contro la squadra di Lampard ai microfoni di Sky Sports: "Contro ilho giocato da trequartista, è un ruolo che ho già interpretato in carriera. Avevamo dei calciatori assenti e il mister mi ha chiesto di giocare in quella zona di campo, cercando di interpretare il ruolo nel migliore dei modi. Oggiche possiamo vincere anche contro grandi squadreil, ora vogliamo risalire la".caption id="attachment 1074521" align="alignnone" width="3685" De, getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : De Bruyne: 'Abbiamo dimostrato di saper battere le big come il Chelsea. Ora risaliamo la classifica' -… - Robinpelkas : @mahonbeyy @fbli_mayk07 @kutsalfenerr @ChelseaFC Giochiamo 12 persone in ogni partita ma non abbiamo successo, da Bruyne è una pattumiera - u_SmartNickname : @sburrotre Napoli-Palermo 3-3 Franco Vazquez Fece gol, assist e una decina di dribbling, palla al piede non l'abbia… -